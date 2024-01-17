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Нужно ли «Лос-Анджелес Лейкерс» обменять Д'Анджело Расселла перед дедлайном?

Нужно ли «Лос-Анджелес Лейкерс» обменять Д'Анджело Расселла перед дедлайном?
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«Лос-Анджелес Лейкерс» проводит проблемный сезон, занимая лишь 10-е место в Западной конференции. Команда потерпела уже 21 поражение в 41 матче.

Уже несколько месяцев поступают сообщения о том, что калифорнийская организация проведёт обмен посреди сезона, чтобы выправить ситуацию. Наличие 39-летнего Леброна Джеймса в составе вынуждает руководство «озёрников» использовать любые ресурсы прямо сейчас, чтобы повысить шансы команды на чемпионство.

Одним из главных активов, который предлагает «Лос-Анджелес», является разыгрывающий Д'Анджело Расселл. В нынешнем сезоне он в среднем набирает 15,4 очка и 6,1 ассиста. В нынешнем сезоне зарплата баскетболиста составляет порядка $ 17 млн.

Стоит ли «Лейкерс» обменять Расселла посреди сезона? Хотим знать ваше мнение.

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