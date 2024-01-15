Дэвис заявил, что игроки в матчах с «Лейкерс» бросают, как Карри. Так ли это?

«Лейкерс» проводят очередной проблемный сезон, хотя казалось, что после такого удачного межсезонья команда заиграет на новом уровне. На данный момент калифорнийский коллектив находится вне зоны плей-ин, на 11-м месте. Конкуренция на Западе высокая, и борьба будет идти до самого конца. Никто не исключает того, что во второй половине регулярки «озёрники» смогут выдать удачный отрезок, как в прошлом сезоне.

Все пытаются усиленно найти, в чём заключаются проблемы команды. Многие говорят о недостаточном количестве шутеров, призывая «Лейкерс» провернуть крупные обмены до дедлайна. Другие обвиняют тренера, Дарвина Хэма, считая, что он недостаточно качественный специалист. В поиске решения проблем находятся и сами игроки. После очередного поражения команды в матче с «Финиксом» Энтони Дэвис сделал довольно резкое заявление о сложностях, с которыми сталкивается коллектив на паркете.

Энтони Дэвис Фото: Ethan Miller/Getty Images

«Против нас все бросают очень хорошо, даже несмотря на общее количество попыток. Если парень бросает с точностью в 10%, то против нас он будет попадать 40% бросков. Я просто знаю это. Не было случая, чтобы цифры говорили нам правду, когда мы играли с кем бы то ни было.

Поэтому мы должны играть со всеми так, как будто они Стефены Карри, когда они играют с нами, потому что эти ребята — не только «Финикс», а вообще все — хорошо забрасывают против нас», — приводит слова Дэвиса известный журналист Йован Буха в социальной сети X (ранее Twitter).

Правдиво ли заявление Дэвиса о том, что команды аномально лучше бросают в матчах с «Лейкерс», чем обычно? Давайте взглянем на статистику. Стоит начать с того, что последние несколько лет «озёрники», несмотря ни на что, показывают добротный перформанс в защите. Даже в нынешнем, проблемном сезоне оборона «Лейкерс» выше среднего по лиге — 13-е место по защитному рейтингу из 30. В лучшие отрезки команда может претендовать на уровень одной из лучших оборон лиги.

Остин Ривз (слева) и Энтони Дэвис (справа) Фото: M. Haffey/Getty Images

Тем не менее нужно понимать, что защитный рейтинг показывает общий перформанс команды по обороне всех видов атак, тогда как Дэвис указал проблему более конкретно. Давайте посмотрим на цифры оппонентов «Лейкерс» в нынешнем сезоне, где в скобках будем указывать место «озёрников» в лиге по сдерживанию оппонента в каждом конкретном элементе. Цифры будут обозначением среднего показателя оппонентов «Лейкерс» в очных матчах за одну игру.

Количество бросков — 91,6 (26-е место).

— 91,6 (26-е место). Количество успешных бросков — 42,8 (18-е место).

— 42,8 (18-е место). Точность попаданий бросков — 46,8% (14-е место).

Как мы видим, соперники успевают исполнить довольно большое количество бросков в играх с «Лейкерс». Во многом это исходит из того быстрого темпа, который задают «озёрники» в нынешнем сезоне, занимая девятое место в лиге по количеству владений за матч — 104,5. Калифорнийцы также немало теряют мяч (10-е место по потерям в лиге), что приводит к быстрым отрывам от оппонентов.

Общая точность соперников «Лейкерс» не вызывает особых вопросов, но нельзя забывать, что эта цифра обозначает успешность попадания любых бросков, будь то трёхочковых или лэй-апов. Также этот показатель не учитывает то, к каким броскам чаще прибегают оппоненты «озёрников», что сейчас мы и рассмотрим.

Количество трёхочковых попыток — 37,6 (26-е место).

— 37,6 (26-е место). Количество точных трёхочковых попыток — 14,4 (30-е место).

И вот мы попали туда, куда нужно. Мы видим катастрофические цифры по сдерживанию трёхочковых. Оппоненты «Лейкерс» не только часто исполняют дальние броски, но и очень часто их попадают. Есть только четыре команды в лиге, которые попадают больше «трёшек» в среднем за матч, чем некоторые команды НБА в матчах с «Лос-Анджелесом»: «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс», «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». На пятом месте располагается «Милуоки Бакс» как раз с показателем в 14,4 успешных дальних бросков. То есть соперники «Лейкерс» в среднем бросают трёхочковые, как «Милуоки». Ничего себе.

Но как же так, как можно с такими цифрами иметь 14-ю защиту в лиге? А теперь давайте обратимся к двухочковым попыткам и штрафным броскам.

Количество двухочковых попыток — 54 (13-е место).

— 54 (13-е место). Количество точных двухочковых попыток — 28,5 (13-е место).

— 28,5 (13-е место). Точность попаданий двухочковых бросков — 52,8% (8-е место).

— 52,8% (8-е место). Количество штрафных бросков — 20 (3-е место).

И вот тут мы уже видим позитивные цифры для «Лейкерс», команда хорошо защищается внутри трёхочковой дуги и не допускает большое количество фолов. Это во многом заслуга самого Энтони Дэвиса, который при всей своей нестабильности в нападении всегда являлся элитным защищающимся игроком под кольцом.

Таким образом, Дэвис оказался прав в своих суждениях. «Лейкерс» допускает слишком много трёхочковых. Фрустрация Энтони понятна, так как со своей основной оборонительной работой он справляется отлично, но общая защитная система работает не так эффективно, как могла бы.

Какой вывод можно сделать? Многие призывают руководство «Лос-Анджелеса» выменять шутеров, которые смогут подтянуть перформанс команды в плане дальних бросков, но нужно учитывать, что, возможно, более серьёзной раной является не атака с периметра, а оборона. Из этого следует то, что «озёрникам» требуются так называемые 3&D игроки, которые улучшат команду и в бросковом плане, и в защите на периметре.