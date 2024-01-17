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Вторая половина матча НБА началась с задержкой из-за щенка, сходившего в туалет на паркет

Вторая половина матча НБА началась с задержкой из-за щенка, сходившего в туалет на паркет
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Начало второй половины матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Финикс Санз» и «Сакраменто Кингз» (119:117) было отложено из-за забавного эпизода с участием щенка.

Фото: Кадр из трансляции

Организаторы матча приготовили на большой перерыв шоу, одним из элементов которого были щенячьи бега. Щенки весело играли и бегали по площадке, пока одного из них не подозвали к себе девушки из группы поддержки. Щенок подбежал к девушкам, но, когда его попытались вернуть в общий строй, он выразил своё недовольство, сходив в туалет прямо на площадке. Сотрудникам арены потребовалось время, чтобы устранить последствия инцидента и продолжить игру.

Отметим, что по ходу встречи «Финикс» проигрывал с разницей «-22», но в итоге сумел переломить ситуацию.

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