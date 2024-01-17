Щербенёв — о поражении от «Уралмаша» в Кубке России: дома сделаем всё, чтобы пройти дальше

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв высказался после поражения в первом четвертьфинальном матче Кубка России с «Уралмашем». Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев площадки со счётом 80:67.

«Результат неприятный, и своим выступлением я довольным быть не могу. Мы были не похожи на себя. А у «Уралмаша» было видно гораздо больше желания. Они заслуженно победили сегодня. Конечно, отставание в счёте неприятное, но я уверен, что в Краснодаре мы сделаем всё, чтобы пройти в следующий раунд Кубка», — приводит слова Щербенёва официальный сайт краснодарского клуба.

Напомним, победитель четвертьфинального противостояния определится по итогам двух матчей. Ответная игра между командами пройдёт 8 февраля в Краснодаре.