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Джеймс Харден заявил, что счастлив в «Клипперс» и надеется, что команда сохранит состав

Джеймс Харден заявил, что счастлив в «Клипперс» и надеется, что команда сохранит состав
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден ответил на вопрос, хочет ли он завершить карьеру в составе калифорнийского клуба.

«Готов ли я завершить карьеру в «Клипперс»? Я думал так же и о моей последней команде, в которой я был. Вот почему я пошёл на все эти жертвы. Но здесь я чувствую, что я дома. У нас есть шансы. Я хочу, чтобы клуб сохранил костяк состава в течение нескольких лет, а в последние несколько лет у меня не было таких возможностей. Так что дела идут хорошо, и я счастлив», — приводит слова Хардена ESPN US.

Напомним, 34-летний Харден стал игроком «Лос-Анджелес Клипперс» в начале текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации в результате обмена из «Филадельфии Сиксерс».

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