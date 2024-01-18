Шакил О'Нил призвал Пола Джорджа быть увереннее в борьбе за чемпионский титул

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне ведущий Шакил О'Нил отреагировал на слова форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа, который на вопрос о шансах команды на титул в этом сезоне уклончиво ответил, что всё зависит от игроков и им нужно быть сплочёнными.

«Им нужно стать увереннее в себе. Я бы хотел, чтобы он просто ответил, что у них есть всё необходимое для победы в чемпионате», — сказал Шакил О'Нил в эфире своей программы на TNT.

В активе «Лос-Анджелес Клипперс» 26 побед в 40 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в текущем сезоне. Клуб располагается на четвёртой строчке в таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.