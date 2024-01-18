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Деджонте Мюррей принёс победу «Атланте» точным попаданием со средней под сирену

Деджонте Мюррей принёс победу «Атланте» точным попаданием со средней под сирену
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Атакующий защитник «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик», в котором его команда одержала победу со счётом 106:104.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Мюррей стал автором победного броска со средней дистанции под сирену при счёте 104:104 после плотной опеки защитника «Орландо» Маркелла Фульца. Примечательно, что до этого форвард гостей Паоло Банкеро сравнял счёт после попадания из-за дуги.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Мюррей провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 26 очков (11 из 18 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые), пять подборов, пять результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника составил «-2».

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
106 : 104
Орландо Мэджик
Орландо
Атланта Хоукс: Мюррей - 26, Янг - 18, Оконгву - 15, Богданович - 12, Капела - 12, Джонсон - 10, Бей - 7, Мэтьюз - 6, Форрест, Ланди, Миллз, Гриффин, Фернанду
Орландо Мэджик: Банкеро - 26, Картер - 18, Саггс - 16, Фульц - 10, Битадзе - 10, Энтони - 10, Океке - 6, Хьюстан - 3, Инглс - 3, Айзек - 2, Блэк, Куин, Вагнер
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