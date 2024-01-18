Деджонте Мюррей принёс победу «Атланте» точным попаданием со средней под сирену

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик», в котором его команда одержала победу со счётом 106:104.

Мюррей стал автором победного броска со средней дистанции под сирену при счёте 104:104 после плотной опеки защитника «Орландо» Маркелла Фульца. Примечательно, что до этого форвард гостей Паоло Банкеро сравнял счёт после попадания из-за дуги.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Мюррей провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 26 очков (11 из 18 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые), пять подборов, пять результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника составил «-2».