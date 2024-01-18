Анферни Саймонс принёс победу «Портленду» попаданием за 0,2 секунды до конца игры

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Анферни Саймонс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда одержала победу со счётом 105:103.

Примечательно, что Саймонс стал автором победного броска, совершив при счёте 103:103 проход в трёхсекундную зону соперника и попав лэй-ап. После этого эпизода счёт стал 105:103 в пользу хозяев, а до конца основного времени оставалось 0,2 секунды.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 24-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 20 очков (8 из 20 с игры, где 1 из 7 — трёхочковый), сделав четыре подбора и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» составил «+11».