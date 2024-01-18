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Анферни Саймонс принёс победу «Портленду» попаданием за 0,2 секунды до конца игры

Анферни Саймонс принёс победу «Портленду» попаданием за 0,2 секунды до конца игры
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Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Анферни Саймонс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда одержала победу со счётом 105:103.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что Саймонс стал автором победного броска, совершив при счёте 103:103 проход в трёхсекундную зону соперника и попав лэй-ап. После этого эпизода счёт стал 105:103 в пользу хозяев, а до конца основного времени оставалось 0,2 секунды.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 24-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 20 очков (8 из 20 с игры, где 1 из 7 — трёхочковый), сделав четыре подбора и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» составил «+11».

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
105 : 103
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 30, Саймонс - 20, Рит - 17, Брогдон - 16, Хендерсон - 7, Камара - 6, Уокер - 4, Тибулл - 3, Баджи - 2, Мюррэй, Минайя, Рупер
Бруклин Нетс: Бриджес - 21, Динвидди - 19, Джонсон - 13, Уокер - 13, Клэкстон - 12, Томас - 8, Финни-Смит - 7, Уотфорд - 6, О'Нил - 2, Смит - 2, Джайлс
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