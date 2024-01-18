Леброн и Ирвинг просили «Кливленд» обменять Пола Джорджа после финала НБА 2017 года

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж мог стать игроком «Кливленд Кавальерс» после окончания сезона-2016/2017 Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ESPN US.

По информации источника, после финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2016/2017, в которой «Кавальерс» уступили «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1-4, в раздевалке «Кливленда» состоялось собрание игроков. Джеймс и Ирвинг долго и эмоционально выступали перед партнёрами, анализируя минувший сезон и пытаясь понять, как команда может стать сильнее в будущем. Одним из самых желанных вариантов развития считалось приглашение Пола Джорджа. Сообщается, что Леброн Джеймс и Пол Джордж несколько раз встречались летом 2017 года и обсуждали потенциальный переход форварда «Индианы Пэйсерс» в «Кливленд Кавальерс».

Напомним, переговоры между клубами не увенчались успехом, и по итогу в 2017 году Джордж стал игроком «Оклахома-Сити Тандер».