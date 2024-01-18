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Беверли сравнил себя с Lamborghini, желая получить больше игрового времени

Беверли сравнил себя с Lamborghini, желая получить больше игрового времени
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли после победы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (126:121) высказался об увеличении своего игрового времени, отметив, что говорил на эту тему с главным тренером команды Ником Нёрсом.

«Я написал тренеру. Мне нужно было сказать ему, что Lamborghini готов к любому количеству минут за игру, поэтому пару недель назад я написал ему сообщение и рассказал, что чувствовал, что в некоторых играх мог бы сделать больше. Думаю, я тогда играл в среднем где-то по 12-13 минут. Я сказал ему, что могу больше. Попросил дать мне возможность делать больше. Он позволил мне немного показать себя, так что мне повезло», — рассказал Беверли на пресс-конференции после матча.

В нынешнем сезоне НБА Беверли в среднем проводит на площадке по 18 минут и 11 секунд, набирает 5,4 очка, совершает три подбора и отдаёт 2,5 результативной передачи.

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