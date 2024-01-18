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Тони Паркер объяснил, почему Дончича нельзя рассматривать как претендента на GOAT

Тони Паркер объяснил, почему Дончича нельзя рассматривать как претендента на GOAT
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Тони Паркер назвал условие, после выполнения которого разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича можно будет рассматривать в качестве претендента на звание величайшего европейского баскетболиста в истории.

«На мой взгляд, чтобы участвовать в разговоре о величайшем игроке, пусть даже европейском, нужно выиграть чемпионат. Это всего лишь моё личное мнение. Я так считаю, потому что я выигрывал титул, а если вы не понимаете, что нужно для победы в чемпионате, я не думаю, что вы заслуживаете участвовать в подобных дебатах», — заявил Паркер в подкасте Дуэйна Уэйда.

В рамках того же выпуска подкаста Уэйд и Новицки поделились воспоминаниями о своём дальнем конфликте.

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