Тони Паркер объяснил, почему Дончича нельзя рассматривать как претендента на GOAT

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Тони Паркер назвал условие, после выполнения которого разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича можно будет рассматривать в качестве претендента на звание величайшего европейского баскетболиста в истории.

«На мой взгляд, чтобы участвовать в разговоре о величайшем игроке, пусть даже европейском, нужно выиграть чемпионат. Это всего лишь моё личное мнение. Я так считаю, потому что я выигрывал титул, а если вы не понимаете, что нужно для победы в чемпионате, я не думаю, что вы заслуживаете участвовать в подобных дебатах», — заявил Паркер в подкасте Дуэйна Уэйда.

В рамках того же выпуска подкаста Уэйд и Новицки поделились воспоминаниями о своём дальнем конфликте.