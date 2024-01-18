Уэйд и Новицки рассказали о конфликте в финале НБА 2006 года, из-за которого не жали руки

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд и Дирк Новицки, выигрывавший титул вместе с «Даллас Маверикс», пролили свет на свой конфликт в финале сезона-2005/2006.

«Майами» оказался сильнее в той финальной серии, а лидеры команд после этого обменялись в СМИ колкими высказываниями в адрес друг друга. Всё закончилось тем, что на Матче звёзд 2007 года игроки отказались жать друг другу руки.

«Ну, особой любви между нами не было. Я думаю, что с обеих сторон были просто сказаны вещи, которых не стоило говорить. Я думаю, ты обиделся, когда я сказал, что мы вроде как подарили вам чемпионство. На что я, вероятно, тоже обиделся бы, потому что ты работал очень усердно. Ты выкладывался изо всех сил и победил заслуженно», — заявил Новицки в подкасте Уэйда.

«Я начал много высказываться через СМИ», — ответил Уэйд.

«Я помню, что в следующем сезоне, когда я, очевидно, уже не думал об этом, ко мне подошёл какой-то репортёр и спросил, слышал ли я, что сказал Дуэйн Уэйд? Я тогда удивился, ведь прошло уже несколько месяцев. Репортёр процитировал твои слова о том, что я не был финишёром и настоящим лидером. Тогда я подумал, что это появилось на ровном месте. Конечно, я этого не оценил, но теперь, почти 20 лет спустя, я вижу, что мы оба были просто недовольны тем, как всё закончилось. Но я часто говорю, что на соревнованиях самого высокого уровня не всегда бывают дружеские отношения.

Я помню, в 2007 году Матч звёзд проходил в Вегасе, и я думаю, что мы были первыми двумя звёздами, которые не пожали друг другу руки перед игрой. Так что это определённо были холодные времена в наших отношениях», — продолжил Новицки.

«И представьте, у нас не было разговора об этом с того самого финала и до текущего момента. Мы никогда не обсуждали это. Это показывает вам силу СМИ», — подытожил Уэйд.