«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» и другие результаты игрового дня Евролиги 18 января
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18 января состоялись пять стартовых матчей 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Из интересных результатов отметим уверенную победу «Анадолу Эфес» в матче с «Барселоной», которая стала для турецкого клуба второй подряд после череды поражений.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 18 января в Евролиге:
«Анадолу Эфес» — «Барселона» — 98:74;
«Црвена Звезда» — «Баскония» — 90:91;
«Альба» — «Бавария» — 65:82;
«Олимпиакос» — «Маккаби Тель-Авив» — 89:72;
«Виртус Болонья» — АСВЕЛ — 73:63.
После 21 тура Евролиги мадридский «Реал», являющийся действующим победителем турнира, возглавляет таблицу главного баскетбольного турнира Европы. Клуб из столицы Испании одержал 19 побед при двух поражениях.
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
18 января 2024, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
98 : 74
Барселона
Барселона, Испания
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Гази, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Oturu, Daum, Willis, Jones
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Parker, Йокубайтис, Sarr, Jakucionis, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
18 января 2024, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
90 : 91
Баскония
Витория, Испания
Црвена Звезда: Смарт, Лазаревич, Ханга, Давидовац, Митрович , Лазич, Тоби, Боломбой, Илич, Гедрайтис, Гиллеспи, dos Santos
Баскония: Ховард, Райэсте, Керехета, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Rogkavopoulos, Diop, Котсар, Костелло, Монеке
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
18 января 2024, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
65 : 82
Бавария
Мюнхен, Германия
Альба: Браун, Прочида, Spagnolo, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Кумадже, Тиман, Bean
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Гиффей, Радончич, Бонга, Больмаро, Лучич, Обст, Ибака, Brankovic, Букер
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
18 января 2024, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
89 : 72
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Канаан, Ларенцакис, Митру-Лонг, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Милутинов, Сикма, Маккиссик
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Болдуин, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Mayer, Небо, Блатт, Колсон
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
18 января 2024, четверг. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
73 : 63
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Mascolo, Lomazs, Хэкетт, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
АСВЕЛ: Scott, Томас, Ли, Ловернь, Луваву-Кабарро, Dallo, Jackson, Фалл, Лайти, N'Diaye, Яаков
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