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«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» и другие результаты игрового дня Евролиги 18 января

18 января состоялись пять стартовых матчей 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Из интересных результатов отметим уверенную победу «Анадолу Эфес» в матче с «Барселоной», которая стала для турецкого клуба второй подряд после череды поражений.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 18 января в Евролиге:

«Анадолу Эфес» — «Барселона» — 98:74;

«Црвена Звезда» — «Баскония» — 90:91;

«Альба» — «Бавария» — 65:82;

«Олимпиакос» — «Маккаби Тель-Авив» — 89:72;

«Виртус Болонья» — АСВЕЛ — 73:63.

После 21 тура Евролиги мадридский «Реал», являющийся действующим победителем турнира, возглавляет таблицу главного баскетбольного турнира Европы. Клуб из столицы Испании одержал 19 побед при двух поражениях.