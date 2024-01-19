Гидди отреагировал на закрытие уголовного дела по поводу связи с несовершеннолетней

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Джош Гидди прокомментировал тот факт, что полиция прекратила расследование по поводу его возможной связи с несовершеннолетней девушкой.

«Я понимаю, что вы должны об этом спросить, но у меня нет комментариев по поводу этой ситуации», — приводит слова Гидди The Oklahoman.

Гидди попал в скандал в связи с обнаружением в социальных сетях его фотографий и видео, как предполагается, с несовершеннолетней девушкой.

На одном из видео девушка по имени Лив Кук и защитник «Оклахомы» передают привет её брату, а Джош обнимает девушку за шею. На другом видео Гидди называет Кук своей девушкой.