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Гидди отреагировал на закрытие уголовного дела по поводу связи с несовершеннолетней

Гидди отреагировал на закрытие уголовного дела по поводу связи с несовершеннолетней
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Джош Гидди прокомментировал тот факт, что полиция прекратила расследование по поводу его возможной связи с несовершеннолетней девушкой.

«Я понимаю, что вы должны об этом спросить, но у меня нет комментариев по поводу этой ситуации», — приводит слова Гидди The Oklahoman.

Гидди попал в скандал в связи с обнаружением в социальных сетях его фотографий и видео, как предполагается, с несовершеннолетней девушкой.

На одном из видео девушка по имени Лив Кук и защитник «Оклахомы» передают привет её брату, а Джош обнимает девушку за шею. На другом видео Гидди называет Кук своей девушкой.

Действия полиции:
TMZ: НБА продолжает следить за Гидди, несмотря на закрытие уголовного дела
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