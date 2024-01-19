TMZ: НБА продолжает следить за Гидди, несмотря на закрытие уголовного дела

Портал TMZ Sports сообщает, что НБА продолжает выражать обеспокоенность по поводу игрока «Оклахома-Сити Тандер» Джоша Гидди, несмотря на то, что полиция прекратила дело по отношению к баскетболисту.

Вчера, 18 января, стало известно, что департамент полиции Ньюпорт-Бич закрыл расследование предполагаемых отношений Гидди с несовершеннолетней девочкой из-за отсутствия подтверждающих доказательств.

Гидди попал в скандал в связи с обнаружением в социальных сетях его фотографий и видео, как предполагается, с несовершеннолетней девушкой. На одном из видео девушка по имени Лив Кук и защитник «Оклахомы» передают привет её брату, а Джош обнимает девушку за шею. На другом видео Гидди называет Кук своей девушкой.

Решение полиции: Полиция закрыла дело о связи Джоша Гидди с несовершеннолетней девушкой

Благотворительность от игроков «Оклахомы»