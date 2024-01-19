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Энтони Эдвардс исполнил роскошный навес самому себе от щита

Энтони Эдвардс исполнил роскошный навес самому себе от щита
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Мемфис Гриззлиз». На момент написания новости счёт на табло 89:85 в пользу «Мемфиса».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В концовке третьей четверти атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал автором эффектного момента, организовав навес самому себе от щита. Эдвардс завершил игровой эпизод успешным слэм-данком.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 37 встречах, набирая в среднем 26 очков, делая 5,4 подбора и пять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 38,5. На данный момент «Тимбервулвз» занимают первое место на Западе (29-11).

НБА - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
118 : 103
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Рид - 20, Конли - 17, Гобер - 17, Таунс - 14, Макдэниелс - 11, Александер-Уолкер - 7, Андерсон - 4, Маклафлин, Мур, Милтон, Браун, Гарза
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 36, Кеннард - 18, Альдама - 13, Тиллман - 10, Уильямс Мл. - 10, Родди - 8, Кончар - 5, Уильямс - 2, Джексон - 1, Гильярд, Ларэвиа, Роуз
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