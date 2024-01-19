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Энтони Эдвардс исполнил роскошный навес самому себе от щита

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Мемфис Гриззлиз». На момент написания новости счёт на табло 89:85 в пользу «Мемфиса».

В концовке третьей четверти атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал автором эффектного момента, организовав навес самому себе от щита. Эдвардс завершил игровой эпизод успешным слэм-данком.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 37 встречах, набирая в среднем 26 очков, делая 5,4 подбора и пять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 38,5. На данный момент «Тимбервулвз» занимают первое место на Западе (29-11).