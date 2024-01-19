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Секулич — о матче с «Пари НН»: их вернувшиеся в строй после травм игроки голодны до побед

Секулич — о матче с «Пари НН»: их вернувшиеся в строй после травм игроки голодны до побед
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Нас ждёт сложный соперник, который всегда с особым настроем выступает на своей площадке. «Пари НН» играет в очень агрессивный баскетбол с обилием контакта на грани фола. Таким образом они вынуждают оппонента совершать ошибки, что позволяет им набирать в контратаках лёгкие очки. В защите они хорошо действуют всей командой, а в атаке у них есть исполнители, способные решить эпизод один в один.
В их команде в начале сезона было очень много травмированных, теперь они постепенно возвращаются в строй. Очевидно, что соперник очень голоден до побед. Нам надо отдавать себе в этом отчёт – и быть готовыми дать достойный ответ. Многое будет зависеть от того, как мы начнём матч. И от того, как войдут в игру наши запасные. Но при любом развитии событий нам нужно будет оставаться командой, помогать друг другу и находить лучшие решения в каждом игровом эпизоде», — приводит слова Секулича сайт Единой лиги ВТБ.

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