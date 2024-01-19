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Источник: Пол Джордж и Тайриз Халибёртон заинтересованы в объединении

Источник: Пол Джордж и Тайриз Халибёртон заинтересованы в объединении
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж может вернуться в «Индиану Пэйсерс», чтобы играть вместе с разыгрывающим Тайризом Халибёртоном, сообщает Yahoo Sports.

По информации источника, оба игрока заинтригованы возможностью выступать в составе одной команды. Учитывая, что Халибёртон недавно подписал новый максимальный контракт, наиболее вероятным сценарием называется возвращение Джорджа в состав «Индианы», за которую он уже играл в период с 2010 по 2017 год.

Также отмечается, что переход Джорджа вряд ли состоится в этом сезоне, потому что после обмена Джеймса Хардена «Лос-Анджелес Клипперс» всерьёз рассматривается многими экспертами в качестве претендента на титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации в этом сезоне.

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