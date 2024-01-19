«Ты под наркотиками?» Грег Попович сильно удивился вопросу журналиста

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович был сильно удивлён словами репортёра после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (98:117). Поповича спросили, согласен ли он с тем, что его команде удалось сыграть на равных с одним из лидеров сезона.

«Ты под наркотиками? Равная игра? Какого чёрта? Блин, они надрали нам задницу по всем параметрам», — сказал Попович на пресс-конференции после матча.

Отметим, что игра завершилась с разницей в 21 очко, а также то, что «Бостон Селтикс» превзошёл своего соперника по всем основным статистическим показателям.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» занимает последнюю, 15-ю строчку в таблице Западной конференции, одержав семь побед в 40 матчах.