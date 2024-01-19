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Бывший игрок ЦСКА обновил личный рекорд по подборам в матче Евролиги

Бывший игрок ЦСКА обновил личный рекорд по подборам в матче Евролиги
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Экс-игрок московского ЦСКА Никола Милутинов, который сейчас выступает за греческий «Олимпиакос», обновил личный рекорд по подборам в матче 22-го тура Евролиги с израильским «Маккаби Тель-Авив».

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Во встрече, которая проходила 18 января, Милутинов оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и собрав 20 подборов. Тем самым 29-летний сербский центровой побил личный рекорд по подборам за профессиональную карьеру.

Отметим, что ранее Милутинову удавалось собрать 19 подборов в то время, когда баскетболист играл за ЦСКА в сезоне-2020/2021, в матче с итальянским «Миланом» в Евролиге.

Напомним, «Олимпиакос» в итоге победил «Маккаби Тель-Авив» со счётом 89:72. Клуб из Греции на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги с 12 победами при 10 поражениях в регулярном чемпионате турнира.

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
18 января 2024, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
89 : 72
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Канаан, Ларенцакис, Митру-Лонг, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Милутинов, Сикма, Маккиссик
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Болдуин, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Mayer, Небо, Блатт, Колсон

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