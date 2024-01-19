Легионер УНИКСа рассказал, что заставило его переехать в Россию из Испании

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич поделился мнением о том, чем руководствовался, когда решился на переезд в Россию и выступление за клуб из Казани.

«Я играл в Испании, в большом клубе, не получал практики. Что заставило меня переехать в Россию и играть за УНИКСе? В «Валенсии» было непросто: я травмировался, потом заболел, потом снова травмировался. Было очень тяжело вернуться в ритм — считай, я восстанавливаюсь два месяца, а потом что-то случается снова. Затем пришёл новый тренер, который не видел меня в составе, а я хотел остаться на том же высоком уровне.

Здесь и появился УНИКС. Я знал, что это большая команда — это то, почему я сюда переехал: шанс поиграть в серьезном клубе на первых ролях, это возможность поработать с отличным тренерским штабом», – приводит слова Димитриевича «Вечерняя Казань».

Напомним, что УНИКС с Димитриевичем в составе впервые в своей истории завоевал чемпионство Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023. Клуб из Казани в финале плей-офф прошлого сезона одолел краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.

Отметим, что помимо баскетбольного клуба «Валенсия» 25-летний Димитриевич успел поиграть за испанский «Ховентут».