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Лучшие матчи Никиты Курбанова, ЦСКА, дисквалификация, Единая лига ВТБ

Легенда ЦСКА получил скандальную дисквалификацию. Вспоминаем, как Курбанов стал «иконой»
Никита Бирюков
Лучшие матчи в карьере Никиты Курбанова
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Рассказываем о запоминающихся играх Никиты в чемпионате России по баскетболу и Единой лиге ВТБ.

Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов уже стал легендой клуба в глазах фанатов армейцев и вообще является одним из уникальных игроков всего российского баскетбола. За свою долгую профессиональную карьеру 37-летний игрок успел выиграть уйму трофеев вместе с ЦСКА, а также личных наград. При этом навсегда вписав своё имя в историю московского клуба, став игроком, который провёл наибольшее количество матчей за армейцев.

Но буквально вчера появилась новость о том, что в допинг-пробе Курбанова нашли следы кокаина. Такие вести ошарашили весь российский баскетбол, так как Курбанов был примером не только для молодых представителей ЦСКА, но и для всего нашего баскетбола. Давайте немного абстрагируемся от этой темы и вспомним лучшие индивидуальные выступления Курби за карьеру.

Что случилось?
Курбанова уличили в употреблении кокаина и дисквалифицировали. Неужели это конец?
Курбанова уличили в употреблении кокаина и дисквалифицировали. Неужели это конец?

Прежде всего отметим, что Курбанов на протяжении всей карьеры выделялся как один из лучших специалистов по игре в защите. Но нередко баскетболист проявлял себя и в нападении, забрасывая множество очков. В игре Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками», которая проходила 6 ноября 2017 года, Курби проявил все свои лучшие качества. Игрок с первых минут выглядел неостановимой машиной для соперника, забросив 21 очко, при этом показав великолепную реализацию бросков – 80% двухочковых (4 из 5), 100% трёхочковых (3 из 3). К тому же один из лидеров ЦСКА собрал пять подборов и дважды перехватил мяч у соперника. Армейцы на выезде обыграли «Химки» – 96:81.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
81 : 96
ЦСКА
Москва, Россия
Химки: Швед - 21, Томас - 13, Андерсон - 11, Робинсон - 10, Маркович - 10, Гилл - 6, Дженкинс - 6, Моня - 4, Вяльцев, Зайцев, Соколов, Зубков
ЦСКА: де Коло - 23, Курбанов - 21, Хайнс - 15, Клайберн - 14, Родригес - 13, Хантер - 8, Хиггинс - 2, Фридзон, Антонов, Воронцевич, М. Кулагин, Хряпа

Одним из самых запоминающихся матчей в карьере Курбанова точно можно считать встречу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/2017 c «Астаной». ЦСКА в то время обладал невероятно сильным составом и с первых минут игры завладел преимуществом на паркете. Но главным лицом армейцев в тот день был именно Курбанов. Форвард продемонстрировал безупречную игру, попав все свои броски с игры! Никита реализовал четыре двухочковых броска и четыре трёхочковых броска, прибавив к ним шесть точных попаданий со штрафной линии. За 21 минуту на паркете Курбанов записал себе в актив 26 очков, четыре подбора и две результативные передачи. К слову, ЦСКА уверенно победил «Астану» со счётом 92:76.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 октября 2016, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
76 : 92
ЦСКА
Москва, Россия
Астана: Крубалли - 19, Марчук - 13, Одом - 10, Лоури - 9, Миллер - 8, Каселакис - 6, Мурзагалиев - 5, Пономарев - 4, Гаврилов - 2, Щербак, Жигулин, Дегтярев
ЦСКА: Курбанов - 26, де Коло - 18, Огастин - 12, Д. Кулагин - 10, Джексон - 9, Фридзон - 6, Хряпа - 4, Воронцевич - 3, Антонов - 2, Хайнс - 2, Эйрс, М. Кулагин

Самым знаковым матчем Курбанова, исходя из индивидуальной статистики, принято считать встречу чемпионата России по баскетболу между санкт-петербургским «Спартаком» и «Урал-Грейтом», которая проходила 24 января 2009 года. Никита в том сезоне выступал за красно-белых и набрал рекордные для себя 28 очков в матче с одним из лучших клубов России того времени. Помимо великолепного перформанса в нападении, наш главный герой записал на свой счёт 10 подборов и три результативные передачи. Тем самым баскетболист оформил дабл-дабл, а что самое главное – принёс «Спартаку» непростую победу. Сперва реализовав два штрафных броска, переведя игру в овертайм, а затем в конце дополнительной пятиминутки реализовал решающий бросок, благодаря которому клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счётом 96:95.

Средние показатели Никиты Курбанова в Единой лиге ВТБ с сезона-2014/2015

Средние показатели Никиты Курбанова в Единой лиге ВТБ с сезона-2014/2015

Фото: «Чемпионат»/ПБК ЦСКА

История с употреблением наркотического вещества Курбановым вряд ли скоро забудется фанатами и руководством ЦСКА, а также останется в памяти всех любителей российского баскетбола. Но Никита уже извинился перед всеми людьми в ЦСКА и заявил, что случившееся явно не является достойным поведением капитана московского клуба. Каждый в этой жизни может совершить ошибку, но важнее всего сделать после неё правильные выводы.

Мы надеемся, что родной клуб Курбанова отнесётся с пониманием к сложившейся ситуации и даст шанс на исправление многолетнему лидеру и ментору команды. Так как даже в 37 лет Курби ещё может принести пользу гранду российского баскетбола.

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