«Пари НН» победил «Локомотив-Кубань», прервав победную серию краснодарского клуба

Сегодня, 19 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Матч завершился победой «Пари НН» со счётом 76:74.

Первая четверть матча получилась неудачной для хозяев паркета, гости сходу завладели преимуществом и обыграли соперника с разгромным счётом 23:8. Во второй десятиминутке «Нижний Новгород» включился в игру, немного сократив отставание от оппонента перед перерывом – 27:19. Итог половины – 42:36 в пользу «Локомотива-Кубань».

Коллективы немного передохнули в большом перерыве, и хозяева продолжили действовать активно при поддержке родных трибун, оказавшись сильнее гостей со счётом 26:16. Заключительная четверть проходила в равной борьбе, краснодарцы с перевесом в одно очко забрали четвёртый игровой отрезок – 16:15, но уступили по итогам матча.

Отметим, что хозяева прервали победную серию краснодарского клуба, которая до этого момента насчитывала семь побед кряду.