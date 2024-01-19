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«Пари НН» победил «Локомотив-Кубань», прервав победную серию краснодарского клуба

«Пари НН» победил «Локомотив-Кубань», прервав победную серию краснодарского клуба
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Сегодня, 19 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Матч завершился победой «Пари НН» со счётом 76:74.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Первая четверть матча получилась неудачной для хозяев паркета, гости сходу завладели преимуществом и обыграли соперника с разгромным счётом 23:8. Во второй десятиминутке «Нижний Новгород» включился в игру, немного сократив отставание от оппонента перед перерывом – 27:19. Итог половины – 42:36 в пользу «Локомотива-Кубань».

Коллективы немного передохнули в большом перерыве, и хозяева продолжили действовать активно при поддержке родных трибун, оказавшись сильнее гостей со счётом 26:16. Заключительная четверть проходила в равной борьбе, краснодарцы с перевесом в одно очко забрали четвёртый игровой отрезок – 16:15, но уступили по итогам матча.

Отметим, что хозяева прервали победную серию краснодарского клуба, которая до этого момента насчитывала семь побед кряду.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
19 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
76 : 74
Локомотив-Кубань
Краснодар
Пари Нижний Новгород: Шеперд, Ганькевич, Апич, Чадов, Ивлев, Хвостов, Новакович, Стребков, Беленицкий, Гафуров, Воронцевич, Бабурин
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Ведищев, Емченко, Близнюк
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