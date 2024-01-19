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Зоран Лукич прокомментировал первую победу «Пари НН» в последних шести матчах

Зоран Лукич прокомментировал первую победу «Пари НН» в последних шести матчах
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал домашнюю победу над краснодарским «Локомотивом-Кубань» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Трудная игра для нашей команды. В первой четверти опять допустили массу ошибок, не забили шесть-семь открытых бросков. К сожалению, когда начинаете игру с таким соперником, как “Локомотив”, подобным образом, наказание приходит быстро. Отсюда и счёт 8:23.

К счастью, во втором и третьем отрезках действовали более раскованно, а вот четвёртая четверть вышла напряжённой. Видимо, почувствовали, что можем взять матч, чего не делали уже очень давно, и просто забыли, каково это. Играть с “Локомотивом” крайне сложно, поэтому так много фолов – 33.

Возможно, победа придаст нам хотя бы небольшой импульс. У нас есть ещё запас, чтобы добавить по игре в дальнейшем», – приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, «Нижний Новгород» победил «Локомотив-Кубань» со счётом 76:74, при том, что нижегородцы уступали после первой половины с отставанием в шесть очков. Подопечные Зорана Лукича прервали серию поражений из пяти матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Отметим, что «Локомотив-Кубань» до матча с «Пари НН» побеждал в семи играх Единой лиги ВТБ подряд.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
19 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
76 : 74
Локомотив-Кубань
Краснодар
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 18, Хвостов - 9, Чадов - 8, Воронцевич - 8, Стребков - 7, Ганькевич - 6, Гафуров - 6, Беленицкий - 5, Бабурин - 3, Апич - 2, Ивлев - 2, Новакович - 2
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 23, Мартюк - 11, Бэрфорд - 10, Уайт - 8, Елатонцев - 4, Узинский - 4, Емченко - 4, Щербенев - 3, Ведищев - 3, Темиров - 2, Квитковских - 2, Близнюк
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