Инсайдер рассказал о травме Зака Лавина, который пропустит одну–две недели

Атакующий защитник, один из лидеров «Чикаго Буллз» Зак Лавин пропустит как минимум одну–две недели из-за растяжения правого голеностопного сустава. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось о возможном обмене Лавина в «Лос-Анджелес Лейкерс». Отметим, что действующий контракт 28-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027 (опция игрока на $ 48,96 млн). В сезоне-2023/2024 атакующий защитник заработает $ 40,06 млн.

В нынешнем сезоне атакующий защитник принял участие в 25 встречах, набирая в среднем 19,5 очка, 5,2 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,2, трёхочковых — 34,9. На данный момент «Чикаго» занимает девятое место на Востоке (20-23).

Зак Лавин попадает 10 трёхочковых подряд: