Деджонте Мюррей второй матч подряд становится автором победного броска

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда одержала победу со счётом 109:108.

Отметим, что за две секунды до конца основного времени при счёте 108:106 в пользу «Майами» Мюррей реализовал трёхочковый бросок. Это попадание из-за дуги в итоге принесло победу клубу из Джорджии. Отметим, что в предыдущем матче с «Орландо» защитник также отметился победным броском.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

27-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 40 минут, набрав суммарно 22 очка (9 из 22 с игры, где 3 из 7 — трёхочковые), 11 результативных передач, три подбора и два перехвата. Показатель «плюс-минус» игрока по итогам встречи составил «+3».