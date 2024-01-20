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Деджонте Мюррей второй матч подряд становится автором победного броска

Деджонте Мюррей второй матч подряд становится автором победного броска
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Атакующий защитник «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда одержала победу со счётом 109:108.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Отметим, что за две секунды до конца основного времени при счёте 108:106 в пользу «Майами» Мюррей реализовал трёхочковый бросок. Это попадание из-за дуги в итоге принесло победу клубу из Джорджии. Отметим, что в предыдущем матче с «Орландо» защитник также отметился победным броском.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

27-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 40 минут, набрав суммарно 22 очка (9 из 22 с игры, где 3 из 7 — трёхочковые), 11 результативных передач, три подбора и два перехвата. Показатель «плюс-минус» игрока по итогам встречи составил «+3».

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
108 : 109
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Хироу - 25, Батлер - 25, Адебайо - 21, Робинсон - 14, Мартин - 10, Ричардсон - 9, Йович - 2, Лоури - 2, Суидер, Хайсмит, Робинсон, Брайант, Лав
Атланта Хоукс: Мюррей - 22, Богданович - 17, Джонсон - 15, Бей - 14, Миллз - 11, Капела - 9, Оконгву - 9, Мэтьюз - 9, Форрест - 3, Ланди, Гриффин, Фернанду
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