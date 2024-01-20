«Сами упустили победу». Щербенёв — о поражении «Локомотива» от «Пари НН»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв подвёл итоги матча с «Пари Нижний Новгород» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

«Да, у “Нижнего Новгорода” действительно получилось перевернуть игру. И, к сожалению, нашего главного тренера удалили. Но в целом в этом матче нас подвёл процент реализации трёхочковых и штрафных бросков. Уже вторую игру (с учётом матча Кубка России с “Уралмашем”) мы штрафные мажем. Так что будем смотреть и разбирать всё. Но, если в целом, мы сами упустили в концовке победу, совершив глупые ошибки, которые и повлияли на результат матча», – приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Напомним, «Нижний Новгород» победил «Локомотив-Кубань» со счётом 76:74, при том, что нижегородцы уступали после первой половины с отставанием в шесть очков. Подопечные Зорана Лукича прервали серию поражений из пяти матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Отметим, что «Локомотив-Кубань» до матча с «Пари НН» побеждал в семи играх Единой лиги ВТБ подряд.