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«Сами упустили победу». Щербенёв — о поражении «Локомотива» от «Пари НН»

«Сами упустили победу». Щербенёв — о поражении «Локомотива» от «Пари НН»
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Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв подвёл итоги матча с «Пари Нижний Новгород» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Да, у “Нижнего Новгорода” действительно получилось перевернуть игру. И, к сожалению, нашего главного тренера удалили. Но в целом в этом матче нас подвёл процент реализации трёхочковых и штрафных бросков. Уже вторую игру (с учётом матча Кубка России с “Уралмашем”) мы штрафные мажем. Так что будем смотреть и разбирать всё. Но, если в целом, мы сами упустили в концовке победу, совершив глупые ошибки, которые и повлияли на результат матча», – приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Напомним, «Нижний Новгород» победил «Локомотив-Кубань» со счётом 76:74, при том, что нижегородцы уступали после первой половины с отставанием в шесть очков. Подопечные Зорана Лукича прервали серию поражений из пяти матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Отметим, что «Локомотив-Кубань» до матча с «Пари НН» побеждал в семи играх Единой лиги ВТБ подряд.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
19 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
76 : 74
Локомотив-Кубань
Краснодар
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 18, Хвостов - 9, Чадов - 8, Воронцевич - 8, Стребков - 7, Ганькевич - 6, Гафуров - 6, Беленицкий - 5, Бабурин - 3, Апич - 2, Ивлев - 2, Новакович - 2
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 23, Мартюк - 11, Бэрфорд - 10, Уайт - 8, Елатонцев - 4, Узинский - 4, Емченко - 4, Щербенев - 3, Ведищев - 3, Темиров - 2, Квитковских - 2, Близнюк
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