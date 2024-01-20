Сергей Карасёв рассказал, за счёт чего «Зенит» победит УНИКС в Единой лиге

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв поделился ожиданиями от встречи сине-бело-голубых с казанским УНИКСом, который является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ.

«У них очень сбалансированная команда, очень хорошие легионеры – как в передней, так и в задней линиях. Есть люди, которые акцентируют своё внимание на защите, есть те, кто концентрируется на нападении. Трудно выделить какой-то один аспект.

Нужно максимально внимательно играть на обеих сторонах площадки. Мы разбирали их игры, смотрели видео, у нас есть план, которого мы будем придерживаться в этом матче. Главное – выходить и биться, играть с полной самоотдачей и выкладываться на 100%», – приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Матч между УНИКСом и «Зенитом» состоится сегодня, 20 января, в 15:00 мск. На данный момент клуб из Казани занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а команда из Санкт-Петербурга расположилась следом за соперником — третье место. УНИКС и «Зенит» имеют одинаковый результат в чемпионате – 16 побед и шесть поражений, но казанцы находятся выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных очков.

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