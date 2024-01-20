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«Мне нравится, что они меня ненавидят». Дрэймонд Грин — о фанатах «Мемфиса»

«Мне нравится, что они меня ненавидят». Дрэймонд Грин — о фанатах «Мемфиса»
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал недавний инцидент в матче с «Мемфис Гриззлиз», где фанаты местной команды освистали его после точного трёхочкового попадания.

«Как же было приятно приветствовать толпу в ответ, потому что они освистали меня, как всегда бывает в Мемфисе. Это безумие, что фанаты «Гриззлиз» так сильно меня ненавидят, потому что они хотели, чтобы я был свободным агентом. Было бы действительно забавно, если бы я оказался в «Мемфисе». Мне просто интересно, что бы получилось, если бы я действительно оказался в Мемфисе.

Но да, они действительно ненавидят меня там, и, честно говоря, мне это нравится. Я люблю их, и мне нравится, что они меня ненавидят. Это очень здорово. Я думаю, что их фанаты весёлые, и это всегда отличное времяпрепровождение», – приводит слова Дрэймонда Грина Sports Illustrated.

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