Экс-игрок ЦСКА признан лучшим игроком 22-го тура Евролиги

Бывший баскетболист московского ЦСКА Никола Милутинов, который сейчас выступает за греческий «Олимпиакос», был признан Евролигой лучшим игроком 22-го тура европейского чемпионата.

В матче с израильским «Маккаби Тель-Авив» сербский центровой набрал 20 очков и собрал 20 подборов, тем самым оформив дабл-дабл.

При этом Милутинов установил личный рекорд за карьеру по количеству подборов. Ранее баскетболисту удавалось набрать 19 подборов.

Напомним, «Олимпиакос» в итоге победил «Маккаби Тель-Авив» со счётом 89:72. Клуб из Греции на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги с 12 победами при 10 поражениях в регулярном чемпионате турнира.

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