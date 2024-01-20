Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — Самара. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок ЦСКА признан лучшим игроком 22-го тура Евролиги

Экс-игрок ЦСКА признан лучшим игроком 22-го тура Евролиги
Комментарии

Бывший баскетболист московского ЦСКА Никола Милутинов, который сейчас выступает за греческий «Олимпиакос», был признан Евролигой лучшим игроком 22-го тура европейского чемпионата.

В матче с израильским «Маккаби Тель-Авив» сербский центровой набрал 20 очков и собрал 20 подборов, тем самым оформив дабл-дабл.

При этом Милутинов установил личный рекорд за карьеру по количеству подборов. Ранее баскетболисту удавалось набрать 19 подборов.

Напомним, «Олимпиакос» в итоге победил «Маккаби Тель-Авив» со счётом 89:72. Клуб из Греции на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги с 12 победами при 10 поражениях в регулярном чемпионате турнира.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Материалы по теме
Бывший игрок ЦСКА обновил личный рекорд по подборам в матче Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android