УНИКС победил «Зенит» в матче за второе место Единой лиги ВТБ

Сегодня, 20 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 64:61.

Старт встречи остался за «Зенитом», гости с первых минут выглядели чуточку лучше, а по итогу четверти сделали себе задел в два очка – 16:14. Следующая десятиминутка аналогично проходила под контролем гостей из Санкт-Петербурга, подопечные Хавьера Паскуаля победили со счётом 19:14. Итоговый результат первой половины – 35:28.

В перерыве УНИКС внёс коррективы в игру, что помогло подопечным Велимира Перасовича полностью вернуться в матч – 20:12 в пользу хозяев в третьей четверти. Казанцы не сбавили оборотов до последних секунд игры, выиграв заключительный игровой отрезок со счётом 16:14.