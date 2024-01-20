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УНИКС победил «Зенит» в матче за второе место Единой лиги ВТБ

УНИКС победил «Зенит» в матче за второе место Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 20 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 64:61.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Старт встречи остался за «Зенитом», гости с первых минут выглядели чуточку лучше, а по итогу четверти сделали себе задел в два очка – 16:14. Следующая десятиминутка аналогично проходила под контролем гостей из Санкт-Петербурга, подопечные Хавьера Паскуаля победили со счётом 19:14. Итоговый результат первой половины – 35:28.

В перерыве УНИКС внёс коррективы в игру, что помогло подопечным Велимира Перасовича полностью вернуться в матч – 20:12 в пользу хозяев в третьей четверти. Казанцы не сбавили оборотов до последних секунд игры, выиграв заключительный игровой отрезок со счётом 16:14.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 января 2024, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 61
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Д. Кулагин - 13, Лабери - 12, Димитриевич - 11, Найт - 11, Рейнольдс - 10, Зайцев - 4, Грин - 3, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков
Зенит: Хантер - 14, Фрейзер - 10, Эртель - 9, Курич - 7, Карасёв - 6, Жбанов - 6, Дублевич - 6, Морман - 3, Захаров, Вольхин, Клименко, Зубков
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