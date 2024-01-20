Форвард «Реала» Ябуселе: я жду Олимпиады, а не возвращения в НБА

Французский форвард мадридского «Реала» Гершон Ябуселе заявил о том, что не собирается возвращаться в НБА или в Китай. Баскетболист намерен остаться в испанской команде и поехать на Олимпиаду, которая пройдёт в Париже ближайшим летом.

«Я хотел бы вернуться в НБА, но играю за лучшую команду Европы и выигрываю чемпионаты. Зачем мне оставлять это и сидеть на скамейке? После окончания сезона этим летом я присоединюсь к сборной Франции. Я сейчас жду Олимпиады, а не возвращения в НБА. Олимпиада – это большой источник гордости. Моя семья счастлива, и я горжусь этим», — заявил Ябуселе в интервью L'Equipe.

Напомним, Париж в этом году примет летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.