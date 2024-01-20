Перкинс назвал игрока, который окажется главной звездой НБА после ухода Леброна

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс высоко оценил игру защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

«Мы говорим о парне, который должен быть основным претендентом на то, чтобы оказаться главной звездой лиги сразу после Леброна Джеймса. Мы наблюдаем за Майклом Джорданом версии сезона-1988/89. Вот что мы видим в этом молодом человеке. Он отрабатывает на обеих половинах площадки… Джимми Батлер не смог добиться от Таунса того, чего добился Энтони Эдвардс. Донован Митчелл не смог добиться от Руди Гобера такого настроя, какой есть у Энтони Эдвардса. Энт, мы хотим большего!» – заявил Перкинс эфире NBA Today.

Напомним, на данный момент «Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 30 победами при 11 поражениях. Энтони Эдвардс в нынешнем сезоне НБА набирает в среднем 26,1 очков за матч.