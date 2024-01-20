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Стивен Эй Смит сравнил Энтони Эдвардса с тремя легендами НБА

Стивен Эй Смит сравнил Энтони Эдвардса с тремя легендами НБА
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Североамериканский журналист и аналитик ESPN Стивен Эй Смит сравнил атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса с легендарными игроками Национальной баскетбольной ассоциации.

«Слушайте, что я вам скажу на национальном телевидении, прямо сейчас в Энтони Эдвардсе я вижу Винса Картера, Коби Брайанта и Майкла Джордана. Я специально летал в Миннесоту, чтобы увидеть этого парня. И я точно могу сказать, что он особенный. При этом мне бы хотелось, чтобы игры «Миннесоты» показывали как можно чаще на национальном телевидении», – сказал Стивен Эй Смит в эфире программы First Take.

Напомним, на данный момент «Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 30 победами при 11 поражениях.

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