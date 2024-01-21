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Тайриз Халибёртон приблизился к достижению Криса Пола и Джона Стоктона в НБА

Тайриз Халибёртон приблизился к достижению Криса Пола и Джона Стоктона в НБА
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон вчера, 20 января, принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 115:118.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Халибёртон в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 21 очко (6 из 14 с игры, где 2 из 7 — трёхочковые), 17 результативных передач и два подбора. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+16». Примечательно, что игрок совершил ни одной потери, несмотря на 17 ассистов.

Таким образом, 23-летний баскетболист вышел на чистое третье место в истории лиги по количеству игр с 15+ результативными передачами без совершенных потерь. На первом месте располагается член Зала славы Джон Стоктон (14), на втором — разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол (10).

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
118 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 37, Брогдон - 30, Уокер - 13, Эйтон - 12, Хендерсон - 10, Мюррэй - 5, Тибулл - 4, Камара - 4, Рит - 3, Минайя, Баджи, Рупер
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 29, Халибёртон - 21, Сиакам - 21, Хилд - 18, Несмит - 12, Смит - 7, Шиппард - 3, Матурин - 2, Макконнелл - 2, Топпин, Уокер, Браун, Уонг, Чьебв
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