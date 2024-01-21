Тайриз Халибёртон приблизился к достижению Криса Пола и Джона Стоктона в НБА

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон вчера, 20 января, принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 115:118.

Халибёртон в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 21 очко (6 из 14 с игры, где 2 из 7 — трёхочковые), 17 результативных передач и два подбора. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+16». Примечательно, что игрок совершил ни одной потери, несмотря на 17 ассистов.

Таким образом, 23-летний баскетболист вышел на чистое третье место в истории лиги по количеству игр с 15+ результативными передачами без совершенных потерь. На первом месте располагается член Зала славы Джон Стоктон (14), на втором — разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол (10).