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Дюрант рассказал, какие изменения в правилах он хотел бы видеть в студенческом баскетболе

Дюрант рассказал, какие изменения в правилах он хотел бы видеть в студенческом баскетболе
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант в своих социальных сетях предположил, какие правила уместно внедри в студенческий баскетбол, который регулирует Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA).

«Мне нужно видеть правило трёх секунд и все четыре четверти в мужском студенческом баскетболе. И как можно скорее», — написал Дюрант.

Отметим, что в NCAA играются две половины продолжительностью 20 минут. На одну атаку отводится 30 секунд. В нынешнем сезоне 35-летний баскетболист принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 28,9 очка, 6,2 подбора и 5,7 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52,5, трёхочковых — 46,6.

На каком месте Дюрант?
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Дюрант играет один на один против 221-сантиметрового Бола:

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