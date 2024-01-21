Эмил Райкович рассказал, чего нужно опасаться ЦСКА в матче с «Уралмашем»

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал предстоящую встречу армейцев в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем».

«В первой игре нам потребовалось немало времени, чтобы адаптироваться, прежде всего физически, и найти способ обыграть «Уралмаш». Эта команда играет жёстко, бежит в контратаки и борется на щитах, так что это ключевые факторы, о которых нам нужно позаботиться. Мы хорошо тренируемся, возвращаемся в игровой ритм и сделаем всё возможное, чтобы порадовать болельщиков в «Мегаспорте», – приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча между ЦСКА и «Уралмашем» начнётся сегодня, 21 января, в 14:00 мск. На данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу Единой лиги с 19 победами при трёх поражениях. В свою очередь, команда из Екатеринбурга расположилась на восьмой позиции в регулярном чемпионате с одинаковым балансом побед и поражений – 11-11.

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