Джоэл Эмбиид назвал одного из своих любимых игроков в НБА

Действующий самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джоэл Эмбиид, выступающий за «Филадельфию Сиксерс», назвал атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса одним из своих любимых игроков в НБА на данный момент.

«Энтони Эдвардс — один из трёх моих любимых игроков в лиге. Этот парень такой милый. Я его большой поклонник. Я люблю его, мне нравится то, как он играет», – сказал Эмбиид после матча с «Орландо Мэджик» в регулярном чемпионате.

Напомним, на данный момент «Филадельфия» во главе с Эмбиидом занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Пенсильвании победил в пяти матчах кряду в регулярном чемпионате НБА. В последней игре игроки «Сиксерс» обыграли «Шарлотт Хорнетс» со счётом 97:89.