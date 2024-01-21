Фридзон прокомментировал первый матч за «Автодор» после возвращения в Единую лигу

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 в Лондоне Виталий Фридзон поделился ощущениями от возвращения на паркет в Единой лиге ВТБ. 38-летний баскетболист недавно подписал профессиональный контракт с саратовским «Автодором». До этого Фридзон полгода оставался без команды.

«Атмосфера в ДС “Кристалл” – просто отличная! Мне было очень приятно вернуться на площадку. Честно признаюсь, соскучился по этой обстановке. Болельщики были супер! Классно, что “Автодор” пользуется такой популярностью в Саратове и на матчи приходит так много поклонников. Конечно, очень рад, что трибуны столь тепло приветствовали меня. Здорово, что меня здесь помнят и знают. Значит, не зря проходит моя карьера, которой я отдал половину жизни.

Считаю, в первой половине мы здорово играли в защите, но не могли забить свои броски. В третьей четверти нам также никак не удавалось попасть. В заключительном периоде мы 100% подустали, а “Самара”, напротив, поймала кураж и забивала тяжёлые мячи. Так бывает, когда ты не можешь попасть своё, а соперники реализуют всё. Гости увидели, что мы подсели, начали атаковать нас быстрыми контратаками и довели матч до победы», – приводит слова Фридзона пресс-служба «Автодора».

Отметим, что Фридзон заключил контракт с «Автодором» до конца сезона-2023/2024. Клуб из Саратова в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги уступил «Самаре» со счётом 64:79. Виталий провёл на паркете четыре игровые минуты и отметился одним очком и одной результативной передачей.