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«Шаньси Лунгс» с Алексеем Шведом в составе крупно уступил «Пекину»

«Шаньси Лунгс» с Алексеем Шведом в составе крупно уступил «Пекину»
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Баскетбольный клуб «Шаньси Лунгс», за который выступает российский разыгрывающий Алексей Швед, с разгромным счётом уступил «Пекин Дакс» со счётом 87:106.

Российский баскетболист провёл на паркете 23 минуты и 50 секунд, отметившись семью набранными очками (2 из 8 с игры), семью подборами и 11 передачами за встречу.

«Шаньси Лунгс» занимает 11-е место в таблице чемпионата Китая с 15 победами при 17 поражениях в 32 матчах чемпионата Китая по баскетболу.

Напомним, Алексей Швед подписал контракт с «Шаньси Лунгс» в начале этого сезона. После окончания прошлого сезона Швед покинул ЦСКА, который представлял с 2021 года. В московскую команду он перешёл из «Химок». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.

Заявление Алексея:
Швед сообщил, что готов вернуться в Единую лигу ВТБ для участия в плей-офф
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