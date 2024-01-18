Швед сообщил, что готов вернуться в Единую лигу ВТБ для участия в плей-офф

Российский разыгрывающий Алексей Швед, выступающий в составе китайского клуба «Шаньси Лунгс», сообщил, что готов присоединиться к одному из клубов Единой лиги ВТБ в преддверии плей-офф турнира.

«В Китае сезон короткий, есть планы на будущее? В Китае агент мне уже предлагает какие то варианты. Но я хочу дождаться окончания сезона. Потом сядем втроём, я, Обрад (Фимич), агент из Китая, и всё обсудим.

Исключаю ли возможность попасть в плей-офф Единой лиги ВТБ? Я всю свою карьеру был открыт для предложений. Если на связь выйдет хорошая команда, предложит достойный контракт, то почему бы и нет. Я готов», — приводит слова Шведа «Российская газета».

Напомним, Алексей Швед подписал контракт с «Шаньси Лунгс» в начале этого сезона. После окончания прошлого сезона Швед покинул ЦСКА, который представлял с 2021 года. В московскую команду он перешёл из «Химок». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.