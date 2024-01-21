Воронцевич рассказал, как президент ЦСКА убедил его не переходить в «Юту»

36-летний российский форвард Андрей Воронцевич рассказал о том, как президент ЦСКА Андрей Ватутин сумел сохранить его в команде в тот момент, когда он собирался перейти в «Юту Джаз».

«У меня заканчивается контракт с ЦСКА, и условно завтра мне лететь в Юту. Мне звонит Андрей Владимирович Ватутин и говорит: «Есть предложение для тебя». Я выслушал предложение, говорю: «Я согласен, я никуда не лечу». Все, вариант с «Ютой» сразу отмел», — рассказал Воронцевич на подкасте Антона Понкрашёва.

Напомним, в это межсезонье Воронцевич перешёл в «Нижний Новгород». Воронцевич выступал в составе УНИКСа с лета 2021 года, когда перешёл из «Нижнего Новгорода». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Андрей помог казанской команде впервые в своей истории стать чемпионом. В финале был обыгран «Локомотив-Кубань».