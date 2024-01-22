Риверс рассказал, как Леброн едва не нанёс ему травму, обыграв красивым финтом

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Остин Риверс рассказал об уровне дриблинга лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Кто меня удивил своим уровнем дриблинга? Леброн Джеймс. Парень, который не производит впечатление игрока с невероятным дриблингом.

Однажды я прессинговал его в матче против Кливленда. Тогда я сказал себе: Сейчас я отберу мяч. Пошёл перехватывать, а он в этот момент использовал против меня финт, и я подвернул ногу. Чёрт побери, я едва не порвал свой ахилл», — приводит слова Риверса Baskteball Network.

Недавно НБА опубликовала самые последние результаты голосования фанатов на Матч всех звёзд. Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс» Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо имеют больше всех голосов.