Кевин Дюрант впервые в карьере набрал 40 очков при отсутствии штрафных бросков

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант в матче Национальной баскетбольной ассоциации с «Индианой Пэйсерс» (117:110) впервые в карьере набрал 40 очков, при этом ни разу за игру не пробив штрафных бросков.

Стоит отметить, что Дюранту не хватило одного подбора для дабл-дабла. Также на его счету две передачи.

В данный момент «Финикс Санз» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НБА. Команда одержала 24 победы и потерпела 18 поражений.

Все результаты игрового дня НБА 22 января:

«Вашингтон Уизардс» — «Денвер Наггетс» — 104:113;

«Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 105:87;

«Хьюстон Рокетс» — «Бостон Селтикс» — 107:116;

«Финикс Санз» — «Индиана Пэйсерс» — 117:110;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 134:110.