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Тренер «Денвера» призвал болельщиков голосовать за Маррея для участия в Матче всех звёзд

Тренер «Денвера» призвал болельщиков голосовать за Маррея для участия в Матче всех звёзд
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Тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высказался об игре разыгрывающего команды Джамала Маррея после победы в матче с «Бостон Селтикс» (102:100).

Маррей стал самым результативным игроком встречи, заработав 35 очков при реализации в 71,4%.

«Этот парень — звезда всех мастей. Я надеюсь, что каждый из «Наггетс Нэйшн» возьмёт трубку, включит компьютер, позвонит своей тёте, чтобы рассказать о нём и проголосовать за него. Этот парень — однозначный участник Матча всех звёзд НБА», — приводит слова Мэлоуна Clutch Points.

Напомним, сегодня, 22 января, «Вашингтон Уизардс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась на площадке «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне (США) и окончилась победой гостей со счётом 113:104.

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