Ламар Одом назвал игрока, который необходим «Лейкерс»

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» (2009–2010) Ламар Одом считает, что «озёрники» должны сделать всё, чтобы игрок «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей оказался в их команде.

«Как бы мы ни поступили, он нужен нам в «Лейкерс», — написал Одом в социальных сетях.

Мюррей провёл невероятные последние несколько игр за «Хоукс», набирая в среднем 24 очка и делая семь передач в трёх последних встречах, и принёс «Атланте» две победы, забросив несколько раз подряд победные броски в играх с «Орландо Мэджик» и «Майами Хит».

В нынешнем сезоне Мюррей принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 21,1 очка, делая 4,9 результативной передачи и 5 подборов при общем проценте реализации бросков с игры 47,1, трёхочковых — 38,3. На данный момент «Атланта» занимает 10-е место на Востоке (18-24).