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Скончался бывший игрок «Маккаби» Лиор Любин

Скончался бывший игрок «Маккаби» Лиор Любин
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Лиор Любин, некогда ставший чемпионом Евролиги в составе тель-авивского «Маккаби» в 2003 году, скончался в возрасте 46 лет, не выдержав тяжёлой болезни, с которой он боролся довольно долгое время. Об этом сообщает пресс-служба «Маккаби» в социальных сетях.

Друг нынешнего главного тренера тель-авивского «Маккаби» Одеда Катташа и помощник его тренерского штаба в «Панатинаикосе», он играл в Израиле, Болгарии, Греции и на Украине во время своей профессиональной карьеры.

В качестве тренера он возглавлял несколько различных израильских команд, таких как «Хапоэль Гильбоа Галиль», «Хапоэль Холон», «Ирони Несс Циона» и «Хапоэль Беэр-Шева». В ноябре 2023 года он попросил отпустить его из своей последней команды.

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