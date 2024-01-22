Амин Нуа вернётся в Евролигу на один месяц

26-летний французский форвард Амин Нуа перейдёт в «Фенербахче» на правах месячной аренды, сообщает Eurohoops.

По информации источников Eurohoops, 26-летний французский форвард вернётся в Евролигу, подписав одномесячный контракт с «Фенербахче», временно покинув итальянскую команду, в составе которой он набирал в среднем 2,5 очка за игру в течение четырёх игр в Лиге чемпионов.

Набирая 14,0 очка и делая 6,8 подбора за игру в составе «Хапоэль Холон» в начале сезона-2023/2024, Амин Нуа теперь снова будет выступать в Евролиге, где он уже трижды (2019/2020, 2020/2021, 2022/2023) выступал в составе АСВЕЛа.