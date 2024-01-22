Единая лига представила символическую пятёрку игровой недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам игровой недели. В неё вошли: Ройс Хэмм («Астана»), Би Джей Джонсон («Парма»), Каспер Уэйр (ЦСКА), Раде Загорац («Самара») и Луи Лабери (УНИКС).

Первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ после 23 игр регулярного чемпионата занимает ЦСКА. В активе армейцев 20 побед при трёх поражениях. За армейцами идёт УНИКС, на счету которого 17 побед при шести поражениях.

Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (16 побед — семь поражений). Стоит отметить и «Локомотив-Кубань», который также одержал 16 побед и потерпел семь неудач.