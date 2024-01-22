Евролига назвала лучших игроков 22-го тура по системе «плюс-минус»

Пресс-служба баскетбольной Евролиги опубликовала рейтинг лучших игроков 22-го тура по системе «плюс-минус». Этот список возглавил центровой литовского «Жальгириса» Лауринас Бирутис. Вторую и третью строчки разделили ещё один игрок «Жальгириса» Брэди Мэнек и центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов.

Лучшие игроки 22-го тура Евролиги по системе «плюс-минус»:

1. Лауринас Бирутис (+35, «Жальгирис»);

2-3. Брэди Мэнек (+28, «Жальгирис»);

2-3. Никола Милутинов (+28, «Олимпиакос»);

4-5. Данко Бранкович (+27, «Бавария»);

4-5. Майк Джеймс (+27, «Монако»).

Напомним, система «плюс-минус» показывает, на сколько больше очков набирала (или пропускала) команда игрока в те моменты, когда он находился на площадке.

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